У РФ вже ледь не переворот, Путіна хочуть усунути: перехоплення ГУР
Росіяни невдоволені діями Путіна, зокрема рішеннням оголосити часткову мобілізацію. Про це дружина розповіла чоловіку, військовому так званої ДНР.
Відповідне перехоплення розмови оприлюднило Головне управління розвідки України. Так, жінка запитує в окупанта, чи він вже подумав, як втікатиме, коли захоплені території прийдуть звільняти українські військові. Також вона згадала про настрої росіян.
– У Росії вже ледь не переворот відбувається. Нові гарнізони формують, але уже нікого не відправляють сюди. Всі відмовляються мобілізуватися. У багатьох областях хотіли оголосити повну мобілізацію, але депутати всі відмовилися. Пишуть всі на Путіна, щоб усунути його від влади, – розповіла вона.
21 вересня президент РФ Володимир Путін оголосив про часткову мобілізацію в Росії. Російські ЗМІ з посиланням на власні джерела повідомляють, що в її межах збираються призвати в армію 1,2 млн громадян.
Ще на початку вересня у Санкт-Петербурзі депутати закликали Думу РФ висунути обвинувачення у державній зраді проти Володимира Путіна через розв’язану ним війну проти України.
14 вересня стало відомо, що услід за пітерськими та московськими вже десятки муніципальних депутатів у різних містах Росії вимагають усунення російського диктатора з посади президента країни.