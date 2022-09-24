У РФ вже ледь не переворот, Путіна хочуть усунути: перехоплення ГУР

Вересень, 24 в 10:12

Росіяни невдоволені діями Путіна, зокрема рішеннням оголосити часткову мобілізацію. Про це дружина розповіла чоловіку, військовому так званої ДНР.

Відповідне перехоплення розмови оприлюднило Головне управління розвідки України. Так, жінка запитує в окупанта, чи він вже подумав, як втікатиме, коли захоплені території прийдуть звільняти українські військові. Також вона згадала про настрої росіян.

– У Росії вже ледь не переворот відбувається. Нові гарнізони формують, але уже нікого не відправляють сюди. Всі відмовляються мобілізуватися. У багатьох областях хотіли оголосити повну мобілізацію, але депутати всі відмовилися. Пишуть всі на Путіна, щоб усунути його від влади, – розповіла вона.

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21 вересня президент РФ Володимир Путін оголосив про часткову мобілізацію в Росії. Російські ЗМІ з посиланням на власні джерела повідомляють, що в її межах збираються призвати в армію 1,2 млн громадян.

Ще на початку вересня у Санкт-Петербурзі депутати закликали Думу РФ висунути обвинувачення у державній зраді проти Володимира Путіна через розв’язану ним війну проти України.

14 вересня стало відомо, що услід за пітерськими та московськими вже десятки муніципальних депутатів у різних містах Росії вимагають усунення російського диктатора з посади президента країни.