Вересень, 25 в 16:13

Російська Федерація досі утримує в полоні 2,5 тис. українців, серед них багато цивільних.

Про це заявила віцепрем’єр-міністерка — міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук в інтерв’ю одному з видань.

За її словами, вже декілька обмінів поспіль росіяни не відпускають цивільних.

Зараз дивляться

– Треба ставити питання руба та вимагати відпускати цивільних. Цивільні мають бути повернені, а не обміняні. І серед них є дуже багато жінок, – зауважила Верещук.

Вона розповіла, що у російському полоні перебуває багато жінок. Лише з Азовсталі вийшла 131 жінка.

Верещук наголосила, що у полоні окупанти поводяться з ними жахливо.

– Вони знущаються, вони б’ють наших жінок, вони піддають тортурам наших жінок. Світ не має мовчки дивитися та спостерігати, коли вбивають наших жінок у тюрмі, – наголосила очільниця міністерства.

Нещодавно український омбудсмен Дмитро Лубінець заявив, що Міжнародний комітет Червоного Хреста не виконує свої зобов’язання щодо зустрічей із військовополоненими та контролю за їх утриманням.

Так, жоден із військовополонених, яких Україні вдалося звільнити, не бачив представників цієї організації.

Фото: Ірина Верещук