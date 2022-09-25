Інформація про продаж зброї, яку передають Україні, виявилися фейками РФ – розслідування

Вересень, 25 в 18:19

Заяви російських пропагандистів про те, що українці нібито продають західну зброю, отриману від Пентагону, у даркнеті, виявилися фейком.

Такого висновку дійшли розслідувачі ВВС, які поспілкувалися з “продавцями” під виглядом потенційних покупців.

Вони вивчили згадані проросійськими ЗМІ оголошення – зокрема про продаж ПТРГ Javelin за $30 тис, в яких “продавці” обіцяли поставити натовську зброю будь-кому, хто готовий заплатити. За геотег було вказано Київ, але назва столиці українською мовою була написана неправильно.

Зараз дивляться

Російські ЗМІ часто згадують “продавця” під ніком Weapons Ukraine. Він пише про нібито 32 проведені ним угоди з продажу американських карабінів, пістолетів та іншої вогнепальної зброї, яку нібито доставляють анонімним покупцям по всій території України.

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BBC виявила, що знімки з оголошень не завжди відповідають опису та зроблені раніше ніж сталося повномасштабне вторгнення Росії в Україну.

Також “продавець” використав фото карабіна М4 ще 2014 року, а на “пропозиції продажу” дрона Switchblade була відфотошоплена фотографія збитого в Сирії такого ж дрона.

Інший “продавець” під ніком Big Discounts On Weapons, який пропонував купити Javelin та безпілотники американського виробництва, нібито нещодавно поставлені Україні, відредагував кілька старих фотографій, серед яких знімки вже збитих дронів, і додав туди назву торгового майданчика.

Журналісти BBC спробували зв’язатися із самими “продавцями”. Під час листування вони звернули увагу, що “продавець” Javelin та Switchblade 300 погано знає українську мову. На пряме запитання про це той пояснив, що він нібито з Польщі.

Експерти з лінгвістики упевнені, що насправді повідомлення писала російськомовна людина — а українські повідомлення були перекладені онлайн-перекладачем саме з російської, а не, наприклад, з польської.

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Фахівці компанії KELA, що спеціалізується на аналізі загроз кіберзлочинності, дійшли висновку, що оголошення про продаж поширюють (а можливо, і спочатку були створені) проросійські пропагандистські джерела.

У KELA вважають підозрілим, що активність на торговому майданчику мінімальна (кількість угод невелика), а сам він практично невідомий навіть постійним користувачам даркнета.