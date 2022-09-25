Окупанти формують батальйон українських військовополонених та примушують їх голосувати – ЦПД

Вересень, 25 в 18:17

Окупанти формують з українських військовополонених Оленівської колонії “козачий батальйон” імені Б.Хмельницького”, а також змушують їх голосувати за приєднання до Росії на псевдореферендумі.

– Окупанти формують з українських військовополонених, утримуваних в Оленівській колонії, “козачий батальйон” імені Б.Хмельницького”, – йдеться у повідомленні ЦПД.

Також зазначається, що пропагандистські російські ЗМІ повідомили про звернення 11 чоловіків і 23 жінок-військовослужбовців ЗСУ до бойовиків з проханням отримати паспорти терористичного утворення “ДНР”.

Ще 57 українських військовополонених з пропискою у Донецькій області примусили проголосувати на псевдореферендумі за приєднання області до складу Росії.

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– Щоб надати провокації хоч якоїсь правдоподібності, у паспортах військовополонених зроблено помітку про прописку в так званої “ДНР”, що нібито дало їм право брати участь у фейковому референдумі, – повідомляють у ЦПД.

Крім того ЦПД інформує, що це “голосування” є черговою маніпуляцією, спрямованою на просування на окупованих територіях кремлівського наративу, що нібито “серед полонених українських військових багато хто хоче приєднання до РФ”.

Джерело: Центр протидії дезінформації при РНБО