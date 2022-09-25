Окупанти влучили у багатоповерхівку у Святогірську – шестеро поранених
Російські окупанти 25 вересня масово обстріляли Донецьку область. Внаслідок ворожих атак є руйнування та постраждалі серед цивільних.
Про це повідомив очільник Донецької ОВА Павло Кириленко.
– Цієї ночі росіяни били по цивільних об’єктах по всій лінії фронту від Великої Новосілки до Святогірська, – зазначив він.
Так, вночі армія РФ з ЗРК С-300 вдарила по Андріївці у Великоновосілківській громаді. Пошкоджено три будинки та місцеву школу.
Ввечері окупанти обстріляли Красногорівку, внаслідок чого постраждала одна людина. Також росіяни вночі та під ранок вдарили з артилерії по центральній частині Авдіївки.
У Святогірську снаряди влучили у багатоповерховий будинок, в результаті чого шість людей отримали поранення. У Хрестищі пошкоджено два приватних будинки.
У Бахмутському районі росіяни стріляли касетними снарядами по Часовоярській громаді. Обійшлося без постраждалих.
Нагадаємо, що 22 вересня російські військові атакували ракетами Торецьк у Донецькій області, в результаті чого було влучання у житловий будинок.
Від удару в одному з під’їздів обвалилися плити перекриття – з 9-го до 7-го поверху. Рятувальники дістали з-під завалів 19 людей, серед яких двоє дітей.
Фото: Павло Кириленко