Вересень, 25 в 12:16

Російські окупанти 25 вересня масово обстріляли Донецьку область. Внаслідок ворожих атак є руйнування та постраждалі серед цивільних.

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Павло Кириленко.

– Цієї ночі росіяни били по цивільних об’єктах по всій лінії фронту від Великої Новосілки до Святогірська, – зазначив він.

Так, вночі армія РФ з ЗРК С-300 вдарила по Андріївці у Великоновосілківській громаді. Пошкоджено три будинки та місцеву школу.

Зараз дивляться

Ввечері окупанти обстріляли Красногорівку, внаслідок чого постраждала одна людина. Також росіяни вночі та під ранок вдарили з артилерії по центральній частині Авдіївки.

У Святогірську снаряди влучили у багатоповерховий будинок, в результаті чого шість людей отримали поранення. У Хрестищі пошкоджено два приватних будинки.

У Бахмутському районі росіяни стріляли касетними снарядами по Часовоярській громаді. Обійшлося без постраждалих.

Нагадаємо, що 22 вересня російські військові атакували ракетами Торецьк у Донецькій області, в результаті чого було влучання у житловий будинок.

Від удару в одному з під’їздів обвалилися плити перекриття – з 9-го до 7-го поверху. Рятувальники дістали з-під завалів 19 людей, серед яких двоє дітей.

Фото: Павло Кириленко