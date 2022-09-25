Вересень, 25 в 0:35

У Запоріжжі пролунали звуки вибухів.

Повідомлення про вибухи з’явились за хвилину до того, як в місті та області була оголошена повітряна тривога.

Міський голова Анатолій Куртєв закликав містян терміново йти до найближчих укриттів.

Зараз дивляться

Згодом очільник Запорізької ОВА Олександр Старух підтвердив атаку РФ по території міста.

– Ворог здійснює ракетну атаку на Запоріжжя, – написав він.

Ще пізніше очільник ОВА повідомив, що російські війська здійснили близько 10 ракетних ударів по обласному центру.

– Обласний центр знову став мішенню ворога. Окупант завдав масованого ракетного удару. За попередньою інформацією було близько 10

прильотів, – написав він.

Старух закликав бути жителів міста бути обережними та додав, що залишається ризик повторних обстрілів.

Мер Запоріжжя Куртєв додав, що ворожі прильоти були по цивільній інфраструктурі.

– Руйнувань зазнало місто та околиці, – написав він.

Міський голова додав, що внаслідок обстрілу є постраждалі та пообіцяв згодом надати більше інформації.