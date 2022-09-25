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Факти / Україна

Росія завдала 10 ракетних ударів по Запоріжжю – голова ОВА

Ілля Нежигай, редактор стрічки
Підтверджено
Вибух

У Запоріжжі пролунали звуки вибухів.

Повідомлення про вибухи з’явились за хвилину до того, як в місті та області була оголошена повітряна тривога.

Міський голова Анатолій Куртєв закликав містян терміново йти до найближчих укриттів.

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Згодом очільник Запорізької ОВА Олександр Старух підтвердив атаку РФ по території міста.

– Ворог здійснює ракетну атаку на Запоріжжя, – написав він.

Ще пізніше очільник ОВА повідомив, що російські війська здійснили близько 10 ракетних ударів по обласному центру.

– Обласний центр знову став мішенню ворога. Окупант завдав масованого ракетного удару. За попередньою інформацією було близько 10
прильотів, – написав він.

Старух закликав бути жителів міста бути обережними та додав, що залишається ризик повторних обстрілів.

Мер Запоріжжя Куртєв додав, що ворожі прильоти були по цивільній інфраструктурі.

– Руйнувань зазнало місто та околиці, – написав він.

Міський голова додав, що внаслідок обстрілу є постраждалі та пообіцяв згодом надати більше інформації.

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