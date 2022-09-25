Росія завдала 10 ракетних ударів по Запоріжжю – голова ОВА
У Запоріжжі пролунали звуки вибухів.
Повідомлення про вибухи з’явились за хвилину до того, як в місті та області була оголошена повітряна тривога.
Міський голова Анатолій Куртєв закликав містян терміново йти до найближчих укриттів.
Згодом очільник Запорізької ОВА Олександр Старух підтвердив атаку РФ по території міста.
– Ворог здійснює ракетну атаку на Запоріжжя, – написав він.
Ще пізніше очільник ОВА повідомив, що російські війська здійснили близько 10 ракетних ударів по обласному центру.
– Обласний центр знову став мішенню ворога. Окупант завдав масованого ракетного удару. За попередньою інформацією було близько 10
прильотів, – написав він.
Старух закликав бути жителів міста бути обережними та додав, що залишається ризик повторних обстрілів.
Мер Запоріжжя Куртєв додав, що ворожі прильоти були по цивільній інфраструктурі.
– Руйнувань зазнало місто та околиці, – написав він.
Міський голова додав, що внаслідок обстрілу є постраждалі та пообіцяв згодом надати більше інформації.