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Факти / Україна

Удар по готелю у Херсоні: загинув колаборант Журавко

Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки
Удар по готелю у Херсоні: загинув колаборант Журавко

В окупованому Херсоні внаслідок “прильоту” у готель Play, де перебували окупанти, загинув колаборант Олексій Журавко.

Зазначається, удар був здійснений із реактивної системи залпового вогню HIMARS. На місці працюють екстрені служби, триває розбір завалів та пошук постраждалих.

– Зрадник Олексій Журавко все! Вирушив до Кобзона. Там перебували росгвардійці та пропагандистська знімальна група Russia Today. Зараз усі російські пабліки повідомляють, що вирушив  до пекла колишній депутат Верховної Ради Олексій Журавко,– написав на своїй сторінці у Facebook депутат Херсонської облради Сергій Хлань.

Повідомляється, що цей заклад розмішувався у районі центрального ринку у Херсоні.

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Фото: скрин з відео

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