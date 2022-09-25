Як шукають зниклих безвісти під час війни та коли встановлять точну кількість таких осіб
Українські захисники звільнили від окупантів Ізюм на Харківщині 13 вересня. У місті та поряд з ним виявили масові поховання.
За словами голови Ізюмської райадміністрації Степана Масельського, лише загиблих там можуть бути тисячі. Скільки людей зникли та не виходять на зв’язок – невідомо.
Уповноважений з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин Олег Котенко розповів, як шукають безвісти зниклих та в яких випадках є шанси знайти людину живою.
За його словами, багатьох людей вважають зниклими безвісти з кількох причин: вони можуть бути загиблими, можуть перебувати на деокупованих територіях, але з ними немає зв’язку, а можуть бути в полоні.
— Схем пошуків дуже багато. По-перше, це спілкування з військовими, які перебували в той час у тому самому місці, де зникла людина. По-друге, це розвідувальні групи з дронами. Ми можемо подивитися зверху, чи є тіла на конкретній території. Якщо тіл немає, то, ймовірно, військові потрапили в полон, і ми шукаємо їх вже там.
Ще один спосіб – орківські Telegram-канали. Наш аналітичний відділ постійно їх моніторить, робить аналіз, вишукує, співставляє фото, які там з’являються, зі світлинами зниклих військових. Інший метод – спілкування з людьми, що перебувають на окупованих територіях, і в них є бодай якийсь зв’язок, – каже Котенко.
В те, що людина найімовірніше жива або навпаки встановлюють, зокрема, через зображення з дрона.
– Найперше, коли ми бачимо зображення з дрона – на якійсь локації лежать тіла. Тоді ми розуміємо: туди на бойове завдання пішли, наприклад, десять людей, і там лежить вісім тіл – значить вісім військових загинули.
Котенко додав, що також вони спілкуються з підрозділами, які перебувають на лінії фронту, на пунктах спостереження або опорних пунктах. А також розпитують про конкретних людей.
Він зазначив, що точно кількість зниклих безвісти людей під час війни буде встановлено лише після закінчення бойових дій.
– Зараз проблема в тому, що до нас не звертаються цивільні. Вони думають, що немає зв’язку, а коли повернуться додому, на території, що були окуповані або де були активні бойові дії, то багато хто побачить, що їхніх близьких немає.
Ось тоді вони почнуть звертатися до нас, і ця робота буде дуже довгою після війни. Іноді безвісти зниклих шукають ледь не по 100 років.
24 вересня начальник Слідчого управління поліції Харківщини Сергій Болвінов повідомив, що на місці масового поховання в Ізюмі фахівці ексгумували 447 тіл, серед яких 22 військовослужбовців.
За його словами, серед вилучених тіл 194 належать чоловікам, 215 – жінкам та 5 – дітям.