ЗСУ посилили вогневий контроль біля Каховської ГЕС та атакували Росгвардію в Херсоні
Напередодні українська авіація та ракетно-артилерійські підрозділи вкривали щільним вогнем позиції армії РФ.
Так, авіація Сил оборони України минулої доби завдала 26 ударів.
25 вересня в Генеральному штабі Збройних сил України підтвердили ураження 20 районів зосередження живої сили та військової техніки РФ.
Крім того, українські захисники поцілили в шість позицій зенітних ракетних комплексів.
Зокрема, на Півдні України українська авіація відпрацювала п’ять ударів по двох ворожих системах протиповітряної оборони в Херсонському й Каховському районах, а також по трьох районах зосередження озброєння та техніки на Бериславщині.
Ракетно-артилерійські підрозділи лише в південних областях виконали 266 вогневих завдань.
Так, українським військовим вдалось посилити вогневий контроль у районі Каховської ГЕС, де окупанти намагаються налагоджувати переправи, а також поцілити в місце розташування Росгвардії в Херсоні.
Загалом ракетні війська й артилерія 24 вересня уразили:
- п’ять пунктів управління,
- 13 районів зосередження живої сили та техніки противника,
- три позиції зенітних ракетних комплексів,
- три системи ракетних військ і артилерії, серед яких Ураган,
- два склади з боєприпасами.
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