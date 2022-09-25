ЗСУ посилили вогневий контроль біля Каховської ГЕС та атакували Росгвардію в Херсоні

Вересень, 25 в 11:45

Напередодні українська авіація та ракетно-артилерійські підрозділи вкривали щільним вогнем позиції армії РФ.

Так, авіація Сил оборони України минулої доби завдала 26 ударів.

25 вересня в Генеральному штабі Збройних сил України підтвердили ураження 20 районів зосередження живої сили та військової техніки РФ.

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Крім того, українські захисники поцілили в шість позицій зенітних ракетних комплексів.

Зокрема, на Півдні України українська авіація відпрацювала п’ять ударів по двох ворожих системах протиповітряної оборони в Херсонському й Каховському районах, а також по трьох районах зосередження озброєння та техніки на Бериславщині.

Ракетно-артилерійські підрозділи лише в південних областях виконали 266 вогневих завдань.

Так, українським військовим вдалось посилити вогневий контроль у районі Каховської ГЕС, де окупанти намагаються налагоджувати переправи, а також поцілити в місце розташування Росгвардії в Херсоні.

Загалом ракетні війська й артилерія 24 вересня уразили:

п’ять пунктів управління,

13 районів зосередження живої сили та техніки противника,

три позиції зенітних ракетних комплексів,

три системи ракетних військ і артилерії, серед яких Ураган,

два склади з боєприпасами.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 214-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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