Вересень, 26 в 23:54

Віцеспікер польського Сенату, член Європарламенту V, VI і VII скликання Міхал Камінський розповів, якою має бути перемога України у війні, яку розв’язала Росія.

– Звичайно повернення усії територій обов’язково разом з тимчасово окупованим Кримом. Це буде воєнна перемога України. Ну давайте скажемо прямо: зруйнування Росії, – зазначив він в інтерв’ю Суспільному.

За його словами, після перемоги Україна має отримати членство в Північноатлантичному Альянсі (НАТО) та Європейському Союзі.

Крім того, експерт назвав реалістичну дату вступу Україні до ЄС. На його думку, держава може стати членом ЄС у 2029 році.

Зараз дивляться

– До цього треба прагнути. Треба зробити багато. У політичному плані потрібно ухвалювати рішення на рівні керівництва. Політичні сили у Європі мають вимагати від своїх керівництв назвати конкретну дату вступу України в ЄС і підлаштувати весь процес під цю дату. Треба вимагати від Заходу дату, – наголосив Камінський.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний нещодавно заявив, що перемога України у війні проти Росії не завершить бойових дій між країнами.

Він додав, що перемога України стане можливістю перевести подих і підготуватися до наступної війни.