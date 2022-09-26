Вересень, 26 в 20:03

У Конгресі США досягли попередньої домовленості щодо виділення додаткової допомоги Україні на суму приблизно $12 млрд.

Про це пише Reuters із посиланням на джерело, знайоме з переговорами.

– Учасники переговорів щодо законопроєкту про бюджетні витрати в Конгресі США погодилися внести близько $12 млрд нової допомоги Україні у відповідь на прохання адміністрації (президента США Джо) Байдена, – повідомило джерело видання.

Інформатор Reuters також повідомив, що цей захід буде охоплювати фінансування переселення афганських біженців.

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Нагадаємо, на початку вересня президент США звернувся до Конгресу з проханням надати Україні нову надзвичайну військову і економічну допомогу в розмірі $11,7 млрд.

Тоді у Білому домі аргументували такий запит тим, що він необхідний для підтримки темпів надання допомоги Українській державі протягом перших трьох місяців 2023 фінансового року, який починається на початку жовтня.

Опівночі п’ятниці Конгрес повинен ухвалити законопроєкт про витрати, який також тимчасово профінансує широкий спектр урядових програм США.