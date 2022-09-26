Вересень, 26 в 17:43

З Литви в Україну вже було передано 50 бронетранспортерів М113, а подальша підтримка Києва відбуватиметься за консультації Вільнюса із союзниками по НАТО.

Про це заявив міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас у спілкуванні з журналістами за підсумками засідання литовської Державної ради з оборони, пише Delfi.

– Що стосується військової підтримки України, то Литва її підтримувала і буде підтримувати. Нагадаю, що буквально три дні тому наша бронетехніка, яку ми відправили, досягла України, і зараз цій країні передано 50 бронетранспортерів М113, – сказав Анушаускас.

Він додав, що на Держраді не обговорювали питання про можливу військову підтримку України, але обговорювали ситуацію в регіоні, а саме: мобілізацію, можливі прохання про надання притулку громадянами Росії.

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Литовський чиновник зазначив, що офіційний Вільнюс наразі розглядає подальшу можливу підтримку України за умови консультації з партнерами з НАТО, оскільки країні необхідно виконувати і свої зобов’язання перед Альянсом для гарантування безпеки військовослужбовців, дислокованих у Литві.

– Наша армія – це армія НАТО, її боєздатність також важлива для наших союзників, які перебувають тут. У підсумку кожне обговорення, якщо воно стосується скорочення потенціалу, віддачі, доводиться обговорювати, як будемо компенсувати, до того ж із союзниками. Є багато питань, які не можуть бути вирішені дуже швидко, – сказав Арвідас Анушаускас.

Напередодні стало відомо, що Канада має намір прискорити постачання озброєння в Україну шляхом виділення ще одного літака для військових вантажів.

Фото: Вікіпедія