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Факти / Україна

На Житомирщині скоротили комендантську годину

Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки
Годинник
Фото: Dreamstime

З 26 вересня в Житомирській області скорочують комендантську годину, вона триватиме з 24:00 до 5:00.

Про це повідомляє пресслужба Житомирської ОВА.

– За рішенням Ради оборони Житомирщини відсьогодні, з 26 вересня, комендантська година на Житомирщині розпочинатиметься о 24:00 й триватиме до 5:00 ранку, – йдеться у повідомленні.

Мешканцям області нагадали, що перебувати на вулицях у комендантську годину мають право військові, поліцейські та ті, хто має спеціальну перепустку. Правопорушників поліція притягуватиме до відповідальності.

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Нагадаємо, що з травня комендантська година в Житомирські області діяла з 23:00 до 05:00.

До речі, Факти ICTV писали, яка відповідальність передбачена за порушення комендантської години.

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