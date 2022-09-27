Вересень, 26 в 21:56

Те, що Сполучені Штати змушені публічно і в більш різких виразах попередити Росію в приватному порядку не застосовувати ядерну зброю, свідчить про те, наскільки небезпечною стала російсько-українська війна, і наскільки більш ризикованою вона може стати.

Про це йдеться в аналітичній статті американського телеканалу CNN.

Видання зазначає, що зараз війна Росії проти України перебуває в новій критичній фазі.

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Зіткнувшись з дедалі зростаючим політичним тиском усередині країни, ізоляцією за кордоном і приниженнями на полі бою, російський президент минулого тижня посилив ядерне протистояння, попередивши, що він може використати всі доступні йому системи озброєнь, якщо вважатиме територіальну цілісність Росії під загрозою.

При цьому радник Білого дому з національної безпеки Джейк Салліван у неділю публічно застеріг Путіна від подібних заяв.

– Якщо Росія перейде цю межу, це матиме катастрофічні наслідки для Росії. Сполучені Штати дадуть рішучу відповідь, – сказав він.

Салліван додав, що приватними каналами попередження США було більш жорстким, але відмовився проводити червоні лінії, щоб зберегти такі контакти відкритими й уникнути риторичного загострення.

Держсекретар США Ентоні Блінкен підкріпив це послання, що є ще однією ознакою того, що Вашингтон дедалі більше додає публічного елементу до свого приватного тиску на Кремль щодо цього питання.

– Дуже важливо, щоб Москва почула від нас і дізналася, що наслідки будуть жахливими, – сказав Блінкен.

Видання зазначає, що риторика Путіна стала нагадуванням про те, що чим краще буде йти війна для України, тим більше Заходу “доведеться тримати себе в руках”, особливо якщо російський президент буде дедалі більше замикатися в собі та намагатиметься залякати своїх ворогів за допомогою найкращого важеля впливу Росії – її ядерного арсеналу.

CNN пише, що багато західних спостерігачів вважають, що Путін блефує, і що у Москви є стратегічні причини не допустити цього фатального кроку.

– Немає жодних публічних повідомлень про те, що Кремль готує свої запаси бойової ядерної зброї до застосування, або що він змінив положення своїх міжнародних стратегічних ракет. Путін і раніше розігрував ядерну карту в цьому конфлікті, намагаючись налякати західну громадськість і розколоти підтримку Києва в трансатлантичному альянсі, – зазначає телеканал.

Водночас російський президент вплутався у війну, яку “він не може дозволити собі програти”, але яка найгірше йде саме для Росії, як засвідчила проведена минулого тижня мобілізація в російській державі.

– Він затиснутий у кут – реальність, яка може пояснити його повернення до тактики ядерного залякування. І хоча політична позиція Путіна не видається безпосередньо загрозливою, він стикається зі зростаючою незгодою всередині країни і, схоже, поглинений люттю проти США і Заходу, яка навіть для нього самого є шаленою, – пише CNN.

На думку видання, Путіним керує почуття “історичної місії”, засноване на бажанні відновити повагу до Росії як до великої цивілізації.

– Він уже продемонстрував черству байдужість до людських і цивільних життів в Україні. Такі умови означають, що ясне стратегічне мислення і раціональні рішення не можуть бути само собою зрозумілими, тим паче, що почуття обережності безжалісного російського президента покинуло його з його нерозважливим керівництвом щодо війни в Україні, – пише CNN.

Раніше Ентоні Блінкен із тривогою визнав, що ще належить з’ясувати, чи працюватиме російська ядерна система командування, якщо вищі військові офіцери захочуть запобігти будь-яким спробам Путіна застосувати ядерну зброю.

– Це ахіллесова п’ята автократій у будь-якому місці – зазвичай немає нікого, у кого є здатність або бажання говорити правду владі. І частина причини, через яку, як мені здається, Росія потрапила в такий бардак, у якому вона перебуває. Вона полягає в тому, що в системі немає нікого, хто міг би ефективно сказати Путіну, що він чинить неправильно, – сказав держсекретар США.

Видання пише, що попередження Сполучених Штатів призначене тим, хто оточує російського президента, сидячи на високих посадах у розвідці або армії, а також тим, хто має на Володимира Путіна вплив.

CNN пише, що США в приватному порядку попереджали Росію про неприпустимість застосування ядерного пристрою протягом кількох місяців.

– Якими будуть катастрофічні наслідки, про які говорив Салліван, насправді, не було сказано. Але з огляду на масштаби будь-якого застосування ядерної зброї, багато військових і дипломатичних експертів стверджують, що заходи у відповідь мають бути набагато жорсткішими, ніж черговий раунд санкцій проти і без того ослабленої російської економіки, – пише телеканал.

Видання вказує, що ядерна атака, окрім гуманітарних та екологічних наслідків, переведе світ через небезпечний стратегічний поріг і створить прецедент застосування ядерної зброї для зміни рівняння у звичайних конфліктах, що може викликати поспіх інших держав-ізгоїв у придбанні такого потенціалу.

– З огляду на ці ставки, деякі західні спостерігачі вважають, що в НАТО не залишиться іншого вибору, окрім як розглянути можливість прямого втручання в конфлікт в Україні, якого завжди відчайдушно намагався уникнути президент Джо Байден, можливо, із застосуванням повітряної потужності проти російських військ, – пише CNN.

Такий крок став би одним із найнебезпечніших моментів в історії протистояння США з Росією, що ризикує запустити ще один небезпечний цикл ескалації, який може призвести до катастрофічного конфлікту між Москвою та Вашингтоном, провідними ядерними державами світу, що милосердно стримувався протягом усієї холодної війни.