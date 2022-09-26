Річковий флот на Дніпрі отримав перші десантні катери SHERP the shuttle

Для виконання завдань у північній операційній зоні військові отримали десантні катери SHERP the shuttle.

Командувач Об’єднаних Сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв показав тренування дивізіону річкових катерів, серед яких видно десантні катери SHERP the shuttle, вказує портал Мілітарний.

– Підрозділи річкових катерів, які знаходяться у підпорядкуванні сил і засобів, що виконують завдання у Північній операційній зоні, призначені для контролю водних ресурсів, а також для здійснення маневрів силами та військами на загрозливих напрямках у ході виконання бойових завдань, – наголосив генерал-лейтенант Сергій Наєв.