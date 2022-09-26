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Факти / Україна

Річковий флот на Дніпрі отримав перші десантні катери SHERP the shuttle

Олег Авєрін, журналіст розділу Lifestyle
Річковий флот на Дніпрі отримав перші десантні катери SHERP the shuttle

Для виконання завдань у північній операційній зоні військові отримали десантні катери SHERP the shuttle.

Командувач Об’єднаних Сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв показав тренування дивізіону річкових катерів, серед яких видно десантні катери SHERP the shuttle, вказує портал Мілітарний.

– Підрозділи річкових катерів, які знаходяться у підпорядкуванні сил і засобів, що виконують завдання у Північній операційній зоні, призначені для контролю водних ресурсів, а також для здійснення маневрів силами та військами на загрозливих напрямках у ході виконання бойових завдань, – наголосив генерал-лейтенант Сергій Наєв.

Характеристики SHERP the shuttle:

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  • Вантажопідйомність: 5,000 кг
  • Максимальна швидкість: 60 км/год
  • Максимальна швидкість навантаженого човна: 35 км/год
  • Максимальне корисне навантаження: 8,000 кг
  • Паливний бак: 1100 л
  • Переміщення на глибині: 1 м
  • Двигуни: Два Меркурій F300
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Джерело: Командування Об’єднаних Сил ЗС України, портал Мілітарний

Фото: Командування Об’єднаних Сил ЗСУ

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