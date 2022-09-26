Річковий флот на Дніпрі отримав перші десантні катери SHERP the shuttle
Для виконання завдань у північній операційній зоні військові отримали десантні катери SHERP the shuttle.
Командувач Об’єднаних Сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв показав тренування дивізіону річкових катерів, серед яких видно десантні катери SHERP the shuttle, вказує портал Мілітарний.
– Підрозділи річкових катерів, які знаходяться у підпорядкуванні сил і засобів, що виконують завдання у Північній операційній зоні, призначені для контролю водних ресурсів, а також для здійснення маневрів силами та військами на загрозливих напрямках у ході виконання бойових завдань, – наголосив генерал-лейтенант Сергій Наєв.
Характеристики SHERP the shuttle:
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- Вантажопідйомність: 5,000 кг
- Максимальна швидкість: 60 км/год
- Максимальна швидкість навантаженого човна: 35 км/год
- Максимальне корисне навантаження: 8,000 кг
- Паливний бак: 1100 л
- Переміщення на глибині: 1 м
- Двигуни: Два Меркурій F300
Джерело: Командування Об’єднаних Сил ЗС України, портал Мілітарний