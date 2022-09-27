Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Україна

Росія знищила аеропорт Кривого Рогу – голова ОВА

Ілля Нежигай, редактор стрічки
Росія знищила аеропорт Кривого Рогу – голова ОВА

У Дніпропетровській області окупаційні війська Російської Федерації завдали удару ракетою Х-59 в аеропорт Кривого Рогу, внаслідок чого його інфраструктура була знищена.

Про це у своєму Telegram-каналі написав очільник Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

– Росіяни поцілили ракетою Х-59 по аеропорту. Його інфраструктура зруйнована. Подальше використання летовища та устаткування неможливе, – повідомив він.

За його словами, під час ворожого удару люди не постраждали.

Зараз дивляться

Останнім часом Росія завдає численних ударів по Кривому Рогу та Дніпропетровській області. Зокрема, 14 вересня окупанти поцілили у гідротехнічну споруду Кривого Рогу, через що стався витік річки Інгулець.

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка