Вересень, 26 в 23:24

У Дніпропетровській області окупаційні війська Російської Федерації завдали удару ракетою Х-59 в аеропорт Кривого Рогу, внаслідок чого його інфраструктура була знищена.

Про це у своєму Telegram-каналі написав очільник Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

– Росіяни поцілили ракетою Х-59 по аеропорту. Його інфраструктура зруйнована. Подальше використання летовища та устаткування неможливе, – повідомив він.

За його словами, під час ворожого удару люди не постраждали.

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Останнім часом Росія завдає численних ударів по Кривому Рогу та Дніпропетровській області. Зокрема, 14 вересня окупанти поцілили у гідротехнічну споруду Кривого Рогу, через що стався витік річки Інгулець.