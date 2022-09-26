Вересень, 26 в 19:04

Російські окупанти продовжують проведення псевдореферендумів на тимчасово зайнятих і окупованих територіях України.

Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України. За їхніми даними, ворог посилює фільтраційні та контрдиверсійні заходи.

– Значна увага приділяється перевірці особистих мобільних телефонів місцевих жителів на предмет співпраці з Силами оборони України, – зазначили у Генштабі.

Крім того, залишається загроза авіаційних та ракетних ударів на всій території України. Так, за поточну добу противник завдав два ракетних та чотири авіаційних удари, здійснив понад сім обстрілів з РСЗВ.

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Також ворог задіяв ударні БПЛА в районі населеного пункту Біленьке Одеської області. Від вогневого впливу окупантів постраждало 12 населених пунктів. Зокрема, Запоріжжя, Марганець, Мусіївка, Нікополь, Потьомкине, Осокорівка, Миколаїв та Очаків.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 214-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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