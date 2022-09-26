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Факти / Україна

Залужний розповів про дві головні цілі ЗСУ на початку війни з РФ

Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки
Валерій Залужний
Фото: Генштаб ЗСУ

На початку повномасштабної війни в Україні стратегічними цілями для Генштабу ЗСУ було не допустити захоплення Києва, а також завдати максимальних втрат ворогу за рахунок розтягування його ліній постачання.

Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ генерал Валерій Залужний в інтерв’ю виданню TIME.

– Ми не могли допустити падіння Києва. І на усіх інших напрямках ми мали пролити їхню кров, навіть якщо в деяких місцях це вимагало втрати території, – сказав генерал.

Головнокомандувач ЗСУ також зазначив, що його здивували помилки командування РФ на початку війни, зокрема, коли противник зіштовхувався із сильним опором або втрачав здатність поповнювати запаси, він не відступав і не змінював підхід.

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– Вони просто загнали своїх солдатів на бійню. Вони вибрали сценарій, який найбільше влаштовував мене, – говорить Залужний.

До речі, Time присвятив обкладинку нового номера і статтю Залужному.

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Перемога України не стане фіналом та не завершить бойові дії між нашою країною та РФ - Залужний

Джерело: TIME
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