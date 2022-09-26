Вересень, 26 в 14:12

Військовий експерт Олег Жданов заявив, що Росії буде проблематично зібрати заявлені 300 тисяч резервістів.

Про це Жданов розповів у ефірі телеканалу Freedom.

За його словами, російське командування найближчим часом зможе зібрати близько 100 тисяч. Для цього знадобиться місяць чи більше.

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– Мобілізаційна система в Російській Федерації на сьогодні здатна “переробляти” близько 100-130 тис. разів на пів року… Перші партії мобілізованих уже готують до відправки на фронт. Вони за якістю, як гарматне м’ясо. Але ними затикатимуть дірки на всій лінії фронту. Є частини підрозділів, де залишилося близько 30% особового складу, – наголосив Олег Жданов.

Він наголосив, що російський президент Путін хоче врятувати фронт за будь-яку ціну. За даними західних розвідслужб, у Росії хочуть зібрати 1,2 млн людей. Тобто призов буде розрахований на чотири хвилі.

– Але це буде як під час Другої світової війни – просто закидати тілами. Просто посадити купу народу в окопи для того, щоб ми не могли наступати, вважає військовий експерт.

Він також не виключає, що Путін у разі невдачі розігруватиме карту загрози завдання ядерного удару. При цьому він підкреслив, що не варто забувати про удар у відповідь Заходу по “центрах прийняття рішень у Росії”. Крім того, застосування Путіним ядерних ракет по Україні спричинить не тільки удар у відповідь, але повне обвалення економіки РФ.

Військовий експерт Олег Жданов заявив, що з певних джерел надходить інформація, що президент Росії Володимир Путін хоче до 15 листопада закінчити війну, сподіваючись на капітуляцію України.

Фото: ГУР Міноборони