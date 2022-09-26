Вересень, 26 в 19:36

Українська авіація завдала близько 20 ударів по армії РФ. Підтверджено ураження 13 районів зосередження живої сили і військової техніки окупантів.

Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України.

– Ракетні війська і артилерія за поточну добу, зокрема, уразили три пункти управління, п’ять районів зосередження живої сили та техніки окупантів, одну позицію ЗРК, два підрозділи ракетних військ і артилерії, три склади з боєприпасами, – зазначили у Генштабі.

Крім того, ЗСУ вдалося відбити ворожі атаки у районах населених пунктів Спірне, Соледар, Підгородне, Бахмут, Майорськ, Кам’янка, Побєда та Павлівка.

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