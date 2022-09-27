8 людей поїхало без ніг, без рук: окупант про ситуацію на фронті

Вересень, 27 в 20:12

Військовослужбовець РФ у перехопленій українською розвідкою розмові розповідає батькові про оточення ЗСУ.

– Нас учора, так скажемо, раз*бали дуже сильно. Вісім людей поїхало без ніг, без рук. Усі живі, але поранені, вісім людей у ​​нас забрали вчора. Невідомо, що відбувається, кажуть, що ми чи то в оточенні, чи хрін зрозумій де. Зараз незрозуміла херня відбувається, – каже окупант.

Також він просить батька не йти воювати, а ухилитися від мобілізації, щоби не потрапити в Україну.

– Мобілізація мобілізацією, тату, розумієш, учора три снаряди, і третій вісім забрав, розумієш? – каже він.

Крім того, російський солдат каже, що вже списки є в рамках мобілізації, на що батько відповідає:

Зараз дивляться

– Якщо принесуть повістку, то вже нічого ти не вирішиш.

Фото: СС