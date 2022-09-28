Вересень, 27 в 22:56

Французькі криміналісти будуть допомагати Україні зі встановленням фактів воєнних злочинів російської армії в Ізюмі Харківської області.

Про це під час спільного пресбрифінгу з очільником МЗС України Дмитром Кулебою повідомила міністр закордонних справ Франції Катрін Колонна, яка 27 вересня прибула з візитом у Київ.

Вона розповіла, що до Ізюма прибула місія французьких поліцейських криміналістів, які продовжать збирати докази воєнних злочинів РФ та стануть продовженням першої місії, яка працювала у Бучі у квітні.

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Очільниця МЗС Франції розповіла, що мала зустріч з генеральним прокурором України Андрієм Костіним в рамках приїзду місії французьких криміналістів.

– Це дуже важливий напрямок нашої роботи з тим, щоби притягнути до відповідальності Росію за скоєні злочини, – наголосила Колонна.

За її словами, неможливо встановити мир без справедливого суду і покарання для окупантів, тому в Ізюмі працюватимуть французькі експерти та слідчі з Інституту криміналістики і Національної жандармерії Франції. Місія буде проводити ідентифікацію жертв російського терору та збирати докази воєнних злочинів РФ.

Глава зовнішньополітичного відомства Франції додала, що криміналісти починають роботу в Ізюмі вже з 28 вересня.

– Вони будуть допомагати українським правоохоронцям документувати злочини, ідентифікувати жертв, – сказала вона.

Під час зустрічі міністрів Дмитро Кулеба повідомив, що Франція і Україна просунулися у розв’язанні питання щодо постачання нових артилерійських систем Caesar, які вже встигли показати ефективність у руках ЗСУ на полі бою.

Нагадаємо, 27 вересня президент Володимир Зеленський провів зустріч із главою французького МЗС, яка прибула з візитом до Києва. Вони обговорили постачання озброєння та іншу підтримку України.