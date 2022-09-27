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Факти / Україна

Навіщо РФ зламала те, що не працювало: експерт про витік газу на ПП-1 і 2

Валентина Летяк, редакторка стрічки
Вадим Денисенко
Фото: УНІАН

Падіння тиску та витік газу на російських газопроводах Північний потік-1 та Північний потік-2 виконавчий директор Українського інституту майбутнього, радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко вважає справою рук самої РФ.

– Поломка Північних потоків – це спроба переключити увагу росіян з мобілізації та іржавих автоматів на більш глобальну повістку. І спробувати ще раз підняти ставки. Росіяни зламали те, що і так не працювало, а тепер звинуватять в цьому Захід, – наголосив він.

На його думку, теоритично тепер РФ може зупиняти нашу ГТС і ще більше погрожувати ядерною зброєю.

– У мене є таке відчуття, що зараз росіяни спробують вкинути в наш інформпростір якусь дезу для внутрішнього користування. Тому треба бути обережними, – зауважив експерт.

За його словами, зараз усе це виглядає “як спроба консолідації росіян навколо ідеї так званої народної війни”, тобто дати їм розуміння, за що вони воюють.

Зараз дивляться

– Головна загроза для нас зараз: позиція Заходу щодо надання нам тяжкої зброї на фоні цієї істерії і спроб росіян “перенести” війну на територію ЄС. Все інше – другорядне, – підсумував Денисенко.

У Німеччині також підозрюють, що витік газу, який стався днями на російських трубопроводах Північний потік-1 та Північний потік-2 – це наслідок спланованої диверсії.

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