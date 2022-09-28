Вересень, 27 в 21:01

У Харкові пролунали вибухи.

За хвилину до початку вибухів у Харківській області була оголошена повітряна тривога.

За інформацією Суспільне Харків, у деяких районах міста зникло світло.

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Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов підтвердив обстріл Харкова.

– Окупанти завдали ударів по Харкову, – написав він, аде ніяк не коментував знеструмлення у місті.

Він також звернувся до жителів міста із закликом не ігнорувати сигналів тривоги.

Міський голова Харкова Ігор Терехов повідомив, що Росія спочатку тричі атакувала місто, внаслідок чого в деяких районах Харкова зникло світло. Після чого окремим повідомленням додав, що по місту була здійснена нова атака.

– Три прильоти по Харкову. Вдарили по Холодногірському району, за попередньою інформацією пошкоджено інфраструктурний об’єкт. У деяких районах міста немає світла. Інформація про постраждалих уточнюється, – написав він.

Терехов додав, що енергетики та комунальні служби міста працюють над тим, щоб якнайшвидше повернути електрику в будинки харків’ян.

Олег Синєгубов додав, що після ударів окупантів на місцях працюють всі профільні служби, але подекуди спостерігаються перебої з електропостачанням та збої у зв’язку з лінією виклику екстреної допомоги за номером 103.

Він наголосив, що зараз медики готові приймати виклики за номером 112.

Очільник ОВА теж повідомив, що дані щодо постраждалих наразі відсутні, але це питання перебуває в процессі уточенння.