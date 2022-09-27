Вересень, 27 в 0:27

Віцеспікер польского Сенату, член Європарламенту V, VI і VII скликання Міхал Камінський в інтерв’ю Суспільному розповів про історичні питання в українсько-польських відносинах.

– У мене був такий підхід – прощай і проси пробачення. І так має бути. Ми прощаємо все, що погане з вашого боку і просимо пробачення за все, що було з нашого боку. Це єдиний підхід, який можливий в усіх складних історичних питаннях, – зазначив він.

За словами Камінського, політики завжди мають цікавитися історією, але брати гроші з виборців за майбутнє.

– Розумієте, мені мої виборці платять не за історію польсько-українських відносин, а за майбутнє і Польщі і, в тому числі України. Адже ми союзники. І я, як політик маю займатися майбутнім, а не історією, – наголосив він.

Зазначимо, що з початку повномасштабного вторгнення РФ, Польща стала важливим хабом для надання Україні міжнародної підтримки, включаючи гуманітарну, матеріальну та військову допомогу.

Зараз дивляться

На власній території Польща прийняла понад 2 млн українських біженців, переважно – жінок і дітей, що вимушені рятуватися від російських атак.

Нагадаємо, що наприкінці травня президент України Володимир Зеленський заявив, що українсько-польські відносини вийшли на новий рівень, а співпраця з Польщею є надзвичайно дієвою.

Він запевнив, що нині українсько-польські відносини нарешті перебувають на абсолютно чистій, щирій основі, без будь-яких чвар та старої конфліктної спадщини.