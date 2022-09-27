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Факти / Україна

РФ може приберігати частину ракет для ударів по об’єктах інфраструктури взимку – ЗСУ

Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки
РФ може приберігати частину ракет для ударів по об’єктах інфраструктури взимку – ЗСУ
Фото: Depositphotos

Росія може приберігати частину крилатих ракет для атак по об’єктах критичної інфраструктури України взимку.

Про це під час ефіру Єдиних новин повідомив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

– Ми бачимо, що противник перестав застосовувати таку високоточну зброю, як крилаті ракети Калібр, Х-101, Іскандер. Очевидно, що ракети ворог приберігає для цілей, які вважає для себе стратегічними. Це – об’єкти нашої критичної інфраструктури. Можливо, що ракети приберігає на зиму, – сказав він.

До речі, раніше керівник Офісу президента України (ОПУ) Андрій Єрмак повідомив, чи зможуть ЗСУ успішно наступати взимку, а РФ відновити сили для наступу.

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