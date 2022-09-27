РФ може приберігати частину ракет для ударів по об’єктах інфраструктури взимку – ЗСУ

Вересень, 27 в 12:48

Росія може приберігати частину крилатих ракет для атак по об’єктах критичної інфраструктури України взимку.

Про це під час ефіру Єдиних новин повідомив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

– Ми бачимо, що противник перестав застосовувати таку високоточну зброю, як крилаті ракети Калібр, Х-101, Іскандер. Очевидно, що ракети ворог приберігає для цілей, які вважає для себе стратегічними. Це – об’єкти нашої критичної інфраструктури. Можливо, що ракети приберігає на зиму, – сказав він.

До речі, раніше керівник Офісу президента України (ОПУ) Андрій Єрмак повідомив, чи зможуть ЗСУ успішно наступати взимку, а РФ відновити сили для наступу.