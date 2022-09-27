СБУ затримала чиновницю ЦНАПу у Києві, яка закликала у соцмережах знищувати українців

Вересень, 27 в 17:15

СБУ затримала чиновницю Центру надання адміністративних послуг (ЦНАП), яка в мережі закликала знищувати українців. Для цього вона створила акаунт під псевдонімом “Альона Донская”.

Також зрадниця закликала українців до захоплення державної влади і агітувала підтримувати окупаційну владу РФ.

Крім того, жінка виправдовувала злочини російських військових, зокрема обстріли українських міст і вбивства цивільних. “Інформприводи” брала з пропагандистських ресурсів РФ.

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На інтернет-сторінці агітаторки правоохоронці зафіксували 25 епізодів, які, за висновком комплексної судової психолого-лінгвістичної експертизи, створюють загрозу державній безпеці України.

Наразі затриманій повідомлено про підозру за п’ятьма статтями Кримінального кодексу України. Суд обрав їй міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.