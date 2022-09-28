Вересень, 27 в 23:57

У російському полоні досі залишаються близько 800 “азовців” – бійців полку Азов. Серед них – понад 40 жінок, зокрема й вагітні.

Про це поінформувала керівниця відділу роботи з полоненими та їхніми сім’ями патронатної служби Азова Ольга Кравченко. Вона зазначила, що про належну медичну допомогу в полоні окупантів не йдеться.

– У полоні ще знаходяться понад 800 “азовців”, із них понад 40 – жінки, є й вагітні… Їх треба перевозити сюди, на підконтрольну територію, оскільки там немає жодних умов, особливо для жінок, – заявила Кравченко.

Коментуючи стан нещодавно звільнених з полону бійців, вона повідомила, що в майже 90% з них діагностована крайня стадія анорексії.

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Крім того, виявлені застарілі осколкові та вогнепальні поранення у важкій занедбаній формі. Це пов’язано з тим, що захисники Маріуполя не отримували належного лікування ні на металургійному заводі Азовсталь, ні тим більше в російському полоні.

– Моральне та психологічне виснаження у такій стадії, що ми просто були шоковані, – наголосила Кравченко.

Наразі всі без винятку звільнені “азовці” знаходяться в медичних закладах, оскільки потребують лікування.

– Усі осколки залишилися в хлопців і дівчат усередині тіла, їх потрібно оперувати. Є перебиті сухожилля, застарілі вогнепальні поранення, втрата органів зору. Тобто є дуже серйозні поранення, які потрібно лікувати, – пояснила Кравченко.

Вона також розповіла, що в полоні залишаються люди похилого віку, в яких, окрім бойових травм, є ще й хронічні захворювання.

Помітна велика різниця в стані здоров’я полонених бійців між першим обміном, який відбувся три місяці тому, і нинішнім.

Як відомо, 21 вересня з полону РФ вдалося повернути 215 військових, серед яких захисники Азовсталі та Маріуполя, прикордонники, нацгвардійці та вагітні жінки-військові.

Згодом в Офісі генпрокурора поінформували, що Україна та її союзники працюють над обміном полонених із РФ у форматі всіх на всіх.