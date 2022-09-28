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Факти / Україна

Україна та Франція зробили крок назустріч новим поставкам САУ Caesar для ЗСУ – Кулеба

Ілля Нежигай, редактор стрічки
Україна та Франція зробили крок назустріч новим поставкам САУ Caesar для ЗСУ – Кулеба

Офіційні Париж і Київ просунулися у розв’язанні питання щодо постачання нових артилерійських систем Caesar, які вже встигли показати ефективність у руках ЗСУ на полі бою.

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба на пресконференції з главою МЗС Франції Катрін Колоною в українській столиці.

– Ми сьогодні зробили ще один крок уперед у розвязанні питання про передачу Україні нових артилерійських систем Caesar, які вже продемонстрували високу ефективність на полі бою. Я не сумніваюся, що спільними зусиллями ми доведемо цей контракт до успіху, і це додатково зміцнить оборонну спроможність України, – сказав український міністр.

Дмитро Кулеба додав, що Україна відчуває щоденну підтримку з боку Франції як на політичному рівні, так і на рівні надання військової допомоги для України.

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Своєю чергою глава зовнішньополітичного відомства Франції додала, що офіційний Париж продовжуватиме підтримувати Україну у військовому плані.

– Я можу підтвердити продовження такої підтримки. Так, – зазначила Катрін Колонна.

Нагадаємо, 27 вересня президент Володимир Зеленський провів зустріч із главою французького МЗС, яка прибула з візитом до Києва. Вони обговорили постачання озброєння та іншу підтримку України.

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Фото: Зняток з відео / МЗС

Джерело: МЗС
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