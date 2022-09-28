Вересень, 27 в 22:19

У тимчасово окупованому місті Енергодар (Запорізька область) псевдореферендум про “приєднання” до РФ повністю провалений.

Таку інформацію оприлюднила група Інформаційний спротив, яка займається протидією в інформаційному полі зовнішнім загрозам, що виникають перед Україною.

– За даними групи, в окупованому Енергодарі референдум рашистів повністю провалений. В останній день “голосування” місто ніби вимерло – люди ігнорували захід, залишаючись удома… Енергодарці зробили все можливе, щоб уникнути зустрічі з колаборантами з “виборчих комісій”, – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що в місті було закрито багато магазинів, підприємств та установ, щоб туди не приходили колаборанти з урнами.

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Крім того, мешканці міста не впускали окупантів до своїх квартир та будинків: або просто не відчиняли, або через зачинені двері пояснювали, що не збираються брати участь у фейковому “референдумі” рашистів.

Раніше сьогодні в ГУР Міноборони України інформували, що окупанти примушували мешканців Енергодара “проголосувати” на псевдореферендумі. А тим, хто відмовлявся, погрожували “мобілізацією”.

На вулицях міста патрулі російських військових наводили зброю на людей, щоб вони поставили потрібну галочку в “бюлетенях для голосування”. Зафіксовано випадки, коли окупанти примушували голосувати за давно померлих родичів.

Людям заборонили виїжджати на підконтрольну Україні територію та загалом за межі міста.

Як відомо, російські загарбники проводили псевдореферендуми на тимчасово окупованих територіях Херсонської, Запорізької, Донецької та Луганської областей. Фейкові голосування відбувалися 23-27 вересня.

А 30 вересня в РФ може відбутися звернення російського диктатора Володимира Путіна. В британській розвідці не виключають, що очільник Кремля оголосить про “приєднання” окупованих територій України до РФ.

Джерело: Інформаційний спротив

Фото: Дмитро Орлов