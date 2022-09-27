Вони ж вас, як м’ясо, може тобі краще сісти? Дружина окупанта про мобілізацію та шанси повернутися живим
Військовослужбовець РФ на Херсонщині обговорює новини про мобілізацію.
– Апатія, деморалізація, х*їзація. Раніше тут жарти були, нібито, звідси або “200”, або “300” – тепер це не жарти ніх*я. Коротше, якщо нам бабки перестануть платити, то тобі доведеться з’їжджати. Бо скоро пів Росії тут буде, по 200 тисяч кожному платити не зможуть. І виплачувати великі бабки за поранення також не зможуть, – каже дружині окупант.
На що вона повідомляє, що, згідно з планом президента РФ Володимира Путіна, “ви зараз тримаєте оборону – тобто вони їдуть туди, щоб за вас тримати цю оборону, а ви підете в бій”.
— Ну це ж, п*здець, вони ж вас, як м’ясо. Може сісти краще тобі, там хоч безпечніше? – запитує дружина військового РФ.
Натомість окупант повідомляє, що з 2000 осіб їх залишилося небагато.
– Хто, 20 чоловік, бл *? Так уся війна. Тож із 2000 чоловік залишилося ось скільки залишилося.
Також окупант мріє отримати поранення, щоби з’явилася можливість повернутися додому.
– Пощастить із запаленням легень поїду, бл*. Я молитимуся на поранення. Тут кажу люди поранені їдуть зі сльозами на очах. Під Ізюмом ще коли були, там уламок комусь у дупу прилетів, він *бать і сміється, і плаче, і кричить: “Мужики несіть, посилку пришлю”, – веде далі російський солдат.