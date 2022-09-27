Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Україна

Зеленський зустрівся з головою МЗС Франції – про що говорили

Ольга Тетеріна, редакторка стрічки
Зеленський зустрівся з головою МЗС Франції – про що говорили

Президент Володимир Зеленський 27 вересня зустрівся з головою Міністерства закордонних справ Франції Катрін Колонною.

Про це голова держави повідомив у соціальних мережах.

– Відновлення нашої територіальної цілісності без сучасного озброєння неможливе. Ми цінуємо оборонну допомогу, яку надає Франція всі ці місяці, – зазначив Зеленський.

За його словами, Україна очікує також чіткої реакції на псевдореферендуми, які Росія проводить на тимчасово окупованих територіях.

Зараз дивляться

– Вдячний міністру з питань Європи та закордонних справ Франції Катрін Колонні за візит до України. Нам важливо знати, що Франція готова бути поруч з Україною стільки, скільки буде потрібно, – додав президент.

Читайте
РФ цинічно вбиває своїх же солдат: Зеленський про мобілізацію в Росії

Нагадаємо, що Франція відправила до України слідчих для допомоги в розслідуванні воєнних злочинів, скоєних військовослужбовцями РФ в місті Ізюм (Харківська область).

Фото: скриншот з відео

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка