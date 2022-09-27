Зеленський зустрівся з головою МЗС Франції – про що говорили
Президент Володимир Зеленський 27 вересня зустрівся з головою Міністерства закордонних справ Франції Катрін Колонною.
Про це голова держави повідомив у соціальних мережах.
– Відновлення нашої територіальної цілісності без сучасного озброєння неможливе. Ми цінуємо оборонну допомогу, яку надає Франція всі ці місяці, – зазначив Зеленський.
За його словами, Україна очікує також чіткої реакції на псевдореферендуми, які Росія проводить на тимчасово окупованих територіях.
– Вдячний міністру з питань Європи та закордонних справ Франції Катрін Колонні за візит до України. Нам важливо знати, що Франція готова бути поруч з Україною стільки, скільки буде потрібно, – додав президент.
Нагадаємо, що Франція відправила до України слідчих для допомоги в розслідуванні воєнних злочинів, скоєних військовослужбовцями РФ в місті Ізюм (Харківська область).
Фото: скриншот з відео