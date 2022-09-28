Вересень, 28 в 19:14

В Росії та тимчасово окупованих нею частинах областей України триває так звана часткова мобілізація. Вже відомі випадки призову людей з інвалідністю, онкохворих або ж багатодітних батьків.

Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України.

– У віддалених населених пунктах РФ мобілізації підлягає все чоловіче населення визначеної вікової категорії, попри відсутність досвіду проходження військової служби в минулому та бойового досвіду. Непоодинокі випадки мобілізації осіб з інвалідністю, онкохворих, багатодітних батьків та осіб старших за шістдесят років, – зазначили у Генштабі.

Через неготовність реалізації заходів мобілізації в Бєлгородській та Ростовській областях новоприбулі змушені за власний кошт купляти зимову форму, одяг та засоби захисту.

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Також зберігається тенденція ухилення від мобілізації. На тимчасово окупованій території Криму чоловіки з метою уникнення мобілізації намагаються відкупитися хабарем, виїхати за кордон, працевлаштуватись на підприємство критичної інфраструктури або скоїти дрібний злочин.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 217-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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Фото: ГУР