Низці організаторів псевдореферендумів повідомили про підозру

Вересень, 28 в 15:07

Провідомлено про підозру так званим голові “ДНР”, голові народної ради “ДНР» та члену “ЦВК ДНР”. Встановлено, що так званий голова народної ради “ДНР” скликав та провів позачергове засідання псевдоради, під час якого було винесено на розгляд та ухвалено фейковий закон “Про референдум ДНР з питання входження до складу РФ на правах суб’єкта РФ” і постанову про його призначення. Після чого “голова ДНР” підписав псевдозакон.

Член “ЦВК ДНР” організовувала роботу “закордонних виборчих дільниць”, вирішувала питання фінансування роботи “виборчих комісій” із так званого “бюджету ДНР” та порядку “голосування” за адресами проживання.

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– Прокуратура продовжує притягувати до відповідальності представників псевдореспублік та окупаційних адміністрацій, які розпочали проведення постановочного волевиявлення щодо приєднання тимчасово окупованих територій Донеччини, Луганщини, Херсонщини та Запоріжжя до складу РФ, – йдеться у повідомленні Офісу генпрокурора.

За процесуального керівництва Херсонської обласної прокуратури повідомлено про підозру очільнику окупаційної ВЦА, його так званим заступнику, “голові ЦВК”, а також “головам виборчкомів” Генічеського, Бериславського, Каховського і Скадовського районів.

– За даними слідства, впродовж липня – вересня 2022 року очільник окупаційної ВЦА регіону організовував проведення псевдореферендуму, забезпечував його фінансову та матеріально-технічну підтримку. За його вказівкою створено 206 “територіальних та дільничних виборчих комісій”, сформовано реєстри виборців, – інформують в Офісі генпрокурора.

Повідомляється, що його так званий заступник забезпечував пропаганду та проведення агітаційних заходів, а очільниця так званої “ЦВК”, займалася створенням територіальних виборчих комісій, формуванням списків виборців, облаштуванням приміщень та іншими організаційними питаннями.

Також серед підозрюваних – “голови виборчкомів” Генічеського, Бериславського, Каховського, Скадовського районів, які забезпечували “голосування” в громадах, зокрема шляхом обходу жителів за місцем їх проживання.

– Раніше вже було повідомлено про підозру голові окупаційної адміністрації Запорізької області, голові виборчої комісії окупаційної адміністрації Запорізької області, головам окупаційної адміністрації м. Бердянськ, Якимівської ОТГ, м. Мелітополь, голові окупаційної Мелітопольської районної адміністрації, – йдеться у повідомленні.

Їм інкриміновано участь в організації і проведенні незаконного референдуму на тимчасово окупованій території (ч. 2 ст. 28, ч. 5 ст. 111-1 КК України).