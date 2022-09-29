Радбез ООН відверто сміявся: Кислиця про виступ постпреда РФ Небензі

Вересень, 28 в 21:34

Під час виступу російського постпреда Василя Небензі на засіданні Ради безпеки ООН 27 вересня частина присутніх відверто та дипломатично сміялася.

Про це під час Єдиних новин заявив представник України при ООН Сергій Кислиця.

– Вчора сталася подія, яку я не пам’ятаю за останні місяці, може, рік і більше. Частина Ради безпеки відверто сміялася, коли Небензя почав виступати і казати про необхідність “поваги до Ради безпеки” та “поваги до правил”… Ні в кого серед членів Ради безпеки немає ілюзій щодо аморальних якостей Небензі та його поплічників, які сидять за ним на засіданнях, — розповів він.

Також він повідомив, що в самій організації вже лунають заклики щодо реформування ООН. Кислиця висловив сподівання, що незабаром відбудуться “більш змістовні консультації”.

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Він нагадав, що зміну статуту ООН мають насамперед підтримати постійні члени Ради безпеки.

– Ключове питання — коли нарешті інші члени Ради безпеки дійдуть межі, коли припинять звертати увагу на РФ і її право вето та відкрито заявлять, що більше не враховуватимуть його, — говорить постпред.

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський 27 вересня виступив на засіданні Ради безпеки ООН. Звернення Зеленського до світових націй відбулося попри активні протести з боку представника РФ Васілія Небензі.