Реформи – єдиний тест. Комісар ЄС про дату вступу України до Євросоюзу

Вересень, 28 в 21:03

Комісар Європейського Союзу з питань сусідства та розширення Олівер Варгеї заявив, що говорити про дати вступу України до ЄС передчасно, адже необхідно втілювати реформи.

Про це Варгеї сказав на спільній пресконференції з віцепрем’єр-міністром з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольгою Стефанішиною у Києві.

Варгеї зазначив, що сьогодні обговорювалися шляхи запровадження семи рекомендацій, потрібних для майбутнього початку переговорів про вступ України до ЄС.

Зараз дивляться

– Порівняно з будь-якими попередніми реформами, які були втілені в Україні в межах нашої співпраці, цього разу для України як країни-кандидата існує більше вимог, – зауважив Варгеї.

Він сказав, що йдеться не лише про ухвалення законодавства, але й про забезпечення стійкості його функціонування, аби було ясно, що реформи дійсно працюють.

– Це не стосується дат, що у такий-то день ви набудете членства. Це стосується досягнень. Це стосується проходження дуже довгого шляху, проходження усіх кроків на цьому шляху. Ми зараз на стадії країни-кандидата. Зараз треба працювати над сімома пріоритетами, – наголосив Варгеї.

За його словами, Єврокомісія наступного року підготує звіт про виконання Україною семи рекомендацій.

– Водночас робота має продовжуватися. Реформи повинні продовжуватися. І якщо говорити про дати, то я б сказав, що це передчасно. Ми побачимо, як будуть втілені реформи. Це буде єдиний тест. Це може бути раніше, аніж 2024 рік. Це може бути пізніше, аніж 2024 рік. Це не питання. Питання полягає у тому, як і коли це буде втілено. Це має бути виконано як критерій для членства, – наголосив Варгеї.

Зі свого боку Стефанішина запевнила, що поділяє позицію Варгеї.

-У нас на початку 2023 року буде чітка карта реформ, які ми будемо проваджувати для того, щоби у момент, коли політичне вікно можливостей щодо приєднання до Європейського Союзу все ж таки відкриється, щоб ми були до цього готові, – пояснила вона.

Стефанішина сподівається, що на початку 2023 року Україна ”матиме гарні результати, пов’язані з розширенням”.