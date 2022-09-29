Вересень, 28 в 23:05

Україна не підвищуватиме мінімальну зарплату після того, як з 1 жовтня поточного року вона сягне 6,7 тис. грн.

Як повідомив в інтерв’ю Укрінформу голова Комітету Верховної Ради з питань бюджету Юрій Арістов, це пов’язано з високою інфляцію в державі через війну.

– Підвищення соціальних стандартів заплановано цього року. Мінімальна заробітна плата збільшиться у жовтні до 6,7 тис. грн, а у грудні зростає прожитковий мінімум. У проєкті бюджету на наступний рік соціальний захист – один із пріоритетів, на який передбачено 403 млрд грн. Але мінімальна заробітна плата дійсно залишиться на рівні кінця 2022 року, – пояснив він.

За його словами, більшість населення ставиться до цього із розумінням.

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– Ми дуже хотіли б підвищувати соціальні стандарти, розуміючи, що у країні висока інфляція. Але при цьому у нас йде війна, а у воєнний час дуже чіткі пріоритети, і більшість населення до цього ставиться з розумінням, — пояснив Арістов.

Раніше Верховна Рада проголосувала за проєкт Держбюджету на 2022 рік, в якому враховувалось підвищення мінімальної зарплати на 200 грн, що має становити 6,7 тис. грн. Ця норма почне діяти з 1 жовтня 2022 року.