Вересень, 28 в 1:19

Україна має право використовувати західну зброю для звільнення окупованих Росією територій, де Кремль нещодавно провів фейкові референдуми.

Про це заявив державний секретар США Ентоні Блінкен під час спільної пресконференції з очільником МЗС Індії Субраманьямом Джайшанкаром.

Журналісти запитали Блінкена, чи надасть Вашингтон згоду на використання Збройними силами України американської зброї на українських землях, де окупанти провели “референдуми”.

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– Ми та багато інших країн вже були дуже чіткими: ми не визнаємо та, якщо щиро, ми ніколи не плануємо визнавати анексію українських територій Росією… Україна має абсолютне право оборонятися на всій своїй території, зокрема, повертати собі території, які були незаконно захоплені Росією у той чи інший спосіб, – сказав Блінкен.

Він додав, що американське та інше західне озброєння, яке передають Україні, продемонструвало свою ефективність під час використання контрнаступу ЗСУ на Харківщині, а також на півдні України.

Держсекретар США додав, що “референдуми” не змінять нічого для територій України, які наразі окуповані Кремлем.

– Українці продовжать робити те, що їм необхідно робити, аби повернути землю, яку в них відібрали. Ми продовжимо підтримувати їх у цих зусиллях, – зазначив Ентоні Блінкен.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що з президентом Росії Володимиром Путіним не буде про що розмовляти, якщо він вирішить анексувати українські землі, де російські загарбники провели так звані референдуми.

Джерело: US Department of State