ЗСУ наступають у районі Лимана та відбили атаки РФ біля Бахмута – ISW

Вересень, 28 в 6:59

Напередодні українські війська зміцнили свої позиції на східному березі річки Оскіл на північ від Куп’янська Харківської області та продовжили наступ на північний захід від Лимана на Донеччині.

Зокрема, аналітики Інституту вивчення війни (ISW) звернули увагу на заяви російських джерел про те, що вогонь української артилерії успішно перекриває останній матеріально-технічний шлях армії РФ до Лимана, що пролягає через Сватове, Макіївку, Терни на північ від населеного пункту.

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Крім того, російські блогери стверджували, що бачили українські розвідувально-диверсійні групи в Торському та Ямполі, що за 14 км на північний схід та 13 км відповідно на південний схід від Лимана.

Російські окупанти 27 вересня безуспішно ходили в наземні атаки на Донеччині.

Так, Збройні сили України відбили ворожі атаки на північний схід від Бахмута в районах Соледара та Бахмутського та на південь від Бахмута в районі Курдюмівки, Зайцевого та Майорська.

Не залишили поза увагою в Інституті вивчення війни і звіт українських військовослужбовців, який оприлюднили в The New York Times.

У виданні наголошують, що приватна військова компанія Вагнера використовує погано навчених ув’язнених із виправних колоній як гарматне м’ясо в районі Бахмута.

Останні, часто здаючись в полон ЗСУ, розповідають, що більш досвідчені бійці ПВК Вагнера просуваються позаду в’язнів.

Невдалими були для окупантів і наземні атаки на північний схід від Авдіївки біля Кам’янки та на захід від Авдіївки біля Першотравневого.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 217-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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