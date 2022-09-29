Вересень, 29 в 13:40

Президент України Володимир Зеленський у 81-ші роковини трагедії Бабиного Яру вшанував пам’ять жертв масових розстрілів мирного населення нацистами у роки Другої світової війни.

Він поклав квіти до пам’ятника жертвам трагедії, що розташований на території Національного історико-меморіального заповідника Бабин Яр.

Антигуманні режими загрожують людству: Зеленський вшанував пам’ять жертв Бабиного Яру / 4 фотографии

Також глава держави ушанував пам’ять євреїв, розстріляних нацистами в Бабиному Яру. Володимир Зеленський наголосив, що світ має зробити все, щоб недопустити подібних трагедій і злочинів проти людяності. На жаль, вони стаються і сьогодні, зокрема на українській землі.

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– Будь-які антигуманні режими становлять загрозу для всього людства. Злочинці, які спричиняють такі трагедії, обов’язково мають бути покарані. Щоб у диктаторів і тиранів не було бажання повторювати щось подібне у майбутньому, – додав президент.

Крім того, Володимир Зеленський оглянув інсталяцію Чорний куб, присвячену 81-м роковинам трагедії Бабиного Яру.

Нагадаємо, 29 вересня в Україні згадують жертв Бабиного Яру. Місцем масових розстрілів він став у період з 1941 до 1943 року, під час окупації Києва нацистами.

Протягом цього часу загарбники розстріляли тут близько 100-150 тис. людей, дві третини з яких були єврейського походження.