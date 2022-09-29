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Факти / Україна

Грубе порушення: Лубінець висловився про псевдореферендуми РФ на українських землях

Анастасія Гевко, редакторка стрічки
Грубе порушення: Лубінець висловився про псевдореферендуми РФ на українських землях
Фото: УНІАН

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що псевдореферендуми РФ на тимчасово окупованих територіях України є незаконними і їх не визнає ані Україна, ані жодна інша країна цивілізованого світу.

– Останні дії держави-агресора породжують загрози безпеці наших співвітчизників, які перебувають у полоні, а саме – використання військовополонених та цивільних заручників як мобілізаційний ресурс для поповнення підрозділів окупаційних військ, – йдеться у заяві, опублікованій у соцмережах Лубінця.

Він наголосив, що як омбудсмен хоче заявити, що це грубе порушення норм Женевських конвенцій і черговий злочин РФ, оскільки окупаційна влада не може змушувати військовополонених служити в її збройних чи допоміжних силах.

– Росія як держава-окупант та її окупаційні адміністрації зобов’язані виконувати принципи і щодо мирного населення, яке залишилося на тимчасово окупованих територіях, викладених у тексті Конвенції про захист цивільного населення під час війни, але вона цього не робить, – резюмував уповноважений.

Він зазначив, що країна-агресор продовжує нехтувати всіма правилами ведення війни, всіма принципами гуманності та людяності, втілюючи в життя свою політику геноциду стосовно українців.

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