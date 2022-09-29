Командира вагнерівців ліквідовано біля Бахмута

Вересень, 29 в 18:01

В Україні біля Бахмута ліквідували командира ПВК Вагнера – 41-річного Олексія Нагіна (Терек). Про це повідомляють у волонтерській розслідувальній спільноті InformNapalm.

Так, у Telegram-каналі спільноти, посилаючись на низку інформресурсів, написали, що 20 вересня біля Бахмута було вбито командира штурмового загону ПВК Вагнера на прізвисько Терек.

InformNapalm уточнює, що Нагін був “ветераном” воєн у Чечні, Грузії, на Донбасі, у Сирії та Лівії.

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За “заслуги” перед РФ його нагородили трьома орденами мужності, медалями “За відвагу” та “Захист” Криму, а також платиновою зіркою героя ПВК Вагнера.

Крім того, Терек має звання героя РФ і так званих ДНР і ЛНР.

Раніше стало відомо, що в Україні воює близько 4,5-5 тис. найманців “групи Вагнера”.

Їх використовують для штурмових дій на Донеччині.