Вересень, 29 в 18:16

В українській воєнній розвідці вважають “дуже високою” загрозу застосування Кремлем тактичної ядерної зброї проти України.

Про це повідомив у коментарі західним ЗМІ представник Головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скібіцький.

Він пояснив, що ядерна зброя приблизно в 100 разів потужніша за той тип ракет, які Росія досі використовувала проти нашої країни.

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За прогнозами розвідки, ядерні удари РФ можуть бути націлені на місця дислокації українських військових уздовж лінії фронту, командні центри та інфраструктуру.

– Удари, ймовірно, будуть націлені на місця вздовж лінії фронту, де дислокується велика кількість особового складу та техніки, а також по важливих командних центрах та критичній інфраструктурі, – наголосив Скібіцький.

За його словами, все залежатиме від того, як буде розвиватися ситуація на полі бою.

– Щоб їх (ядерні удари, – Ред.) зупинити, нам потрібні не лише зенітні, а й протиракетні системи, – пояснив Скібіцький.

Як відомо, російський диктатор Володимир Путін знову шантажує Україну та світ застосуванням ядерної зброї “в разі загрози територіальній цілісності” РФ.

Коментуючи ці заяви, президент України Володимир Зеленський зазначив, що це навряд чи блеф, проте світ намагається стримувати ядерну загрозу. Український лідер запевнив, що погрози Кремля не змусять Україну відмовитися від звільнення територій.

В РНБО пообіцяли оприлюднити детальну інструкцію для українців щодо дій у разі застосування ядерної зброї.

Джерело: ГУР Міноборони України