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Факти / Україна

Кремлівське фрік-шоу: Подоляк про плани РФ анексувати території України

Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач
Кремлівське фрік-шоу: Подоляк про плани РФ анексувати території України
Фото: Unsplash

Кремлівське фрік-шоу, яке не має жодного юридичного сенсу.

Так прокоментував заплановану на 30 вересня виставу диктатором Володимиром Путіним з “входження до складу РФ” тимчасово окупованих українських територій радник глави Офісу президента Михайло Подоляк.

— Анонсована “церемонія входження” не має жодного юридичного сенсу. Бо суб’єкти, яких не існує, не можуть увійти в країну, що мобілізовано розпадається, – написав він у Twitter.

Подоляк закликав не витрачати часу на віртуальну ru-адженду.

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— Реальне життя буде цікавішим: контрнаступ, деокупація, трибунал, — додав Подоляк.

29 вересня речник Кремля Дмитро Пєсков анонсував об’ємний виступ російського диктатора Володимира Путіна.

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Пропагандистські ЗМІ повідомляють, що Путін планує у п’ятницю, 30 вересня, оголосити про анексію чотирьох українських областей, які тимчасово перебувають під російською окупацією. При цьому, жоден із цих регіонів Росія не контролює повністю.

Україна та абсолютна більшість західних країн, зокрема США, Канада, країни ЄС, Японія, заявили, що результати псевдореферендумів не будуть визнані.

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