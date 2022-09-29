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Факти / Україна
Ілля Нежигай |
Нові санкції ЄС проти РФ та військова допомога США на $1 млрд для України: що відбувається на 218-й день війни (онлайн)

Нові санкції ЄС проти РФ та військова допомога США на $1 млрд для України: що відбувається на 218-й день війни (онлайн)

Партнери України не визнають результати “референдумів”, проведених окупантами на захоплених Росією українських територіях. США та ЄС готують нові, жорсткіші санкції проти РФ.

У Білому дому псевдореферендуми назвали “вправою у примусі та дезінформації”.

Президент Зеленський провів низку телефонних розмов із лідерами країн-партерів України та керівниками міжнародних організацій, під час яких обговорювалася “координація дій з партнерами у відповідь на організовані Росією фальшиві референдуми та всі пов’язані з ними загрози”.

Під час масованого ракетного удару по Дніпропетровській та Запорізькій областях росіяни випустили з винищувача Су-25 п’ять високоточних ракет Х-59. П’ята ракета поцілила в об’єкт цивільної інфраструктури, спричинивши значні руйнування.

Пентагон оголосив про нові поставки HIMARS та іншої зброї для України на $1,1 млрд.

Посольство США в Москві закликало своїх громадян негайно залишити Росію.

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00:02 - 29 вересня

Радник Офісу президента Олексій Арестович оцінив перспективу російських окупантів наступу на Київ.

Під час ефіру на Фейгін Live він зазначив, що у перші дні повномасштабного вторгнення РФ в Україну на Київщину зайшли елітні російські частини, десантники, спецназ, найкращі мотострілкові підрозділи.

Трішки більше, ніж за місяць, ЗСУ дали їм відповідь та повністю звільнили регіон від окупантів. Арестович впевнений, що навіть якби на Київ йшла 100-тисячна армія, росіянам не вдалося б захопити місто.

– Однією з найголовніших проблем окупантів під Києвом було те, що їхніх військ було забагато. Місцевість не дозволяє використовувати таку кількість військ. Але ми не були готові до оборони. Зараз ми готові трохи більше, ніж повністю, – наголосив радник ОП.

Арестович звернув увагу на те, що нові мобілізовані з РФ взагалі не мають воювати, тому ЗСУ вдасться стримати їхній наступ.

– Це однаково що проти Мухамеда Алі виставити 10-класника, який пілікає на скрипці. Можете уявити, що з ним буде? Елітні частини лягли за місяць. А мобіків ми переможемо швидше. Не важливо навіть за які терміни. Важливо, що ми їх переможемо, втрати будуть страшні, – додав він.

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