Нові санкції ЄС проти РФ та військова допомога США на $1 млрд для України: що відбувається на 218-й день війни (онлайн)

Партнери України не визнають результати “референдумів”, проведених окупантами на захоплених Росією українських територіях. США та ЄС готують нові, жорсткіші санкції проти РФ.

У Білому дому псевдореферендуми назвали “вправою у примусі та дезінформації”.

Президент Зеленський провів низку телефонних розмов із лідерами країн-партерів України та керівниками міжнародних організацій, під час яких обговорювалася “координація дій з партнерами у відповідь на організовані Росією фальшиві референдуми та всі пов’язані з ними загрози”.

Під час масованого ракетного удару по Дніпропетровській та Запорізькій областях росіяни випустили з винищувача Су-25 п’ять високоточних ракет Х-59. П’ята ракета поцілила в об’єкт цивільної інфраструктури, спричинивши значні руйнування.

Пентагон оголосив про нові поставки HIMARS та іншої зброї для України на $1,1 млрд.

Посольство США в Москві закликало своїх громадян негайно залишити Росію.