Окупанти готуються перекинути на передову 250 в’язнів з “ДНР” – Генштаб
Російське керівництво намагається відновити підрозділи, які зазнали втрат на фронті. Для цього в так званій ДНР проводять призов ув’язнених.
Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України.
За їхніми даними, Росія використовує будь-які методи для відновлення втрат. Тому на окупованій частині Донецької області так звана місцева влада проводить призов та підготовку ще 250 в’язнів.
– На тимчасово окупованій території Донецької області так звана місцева влада проводить призов та підготовку ще 250 в’язнів. Вони найближчими днями будуть направлені на доукомплектування підрозділів, що перебувають на передових позиціях, – зазначили у Генштабі.
Крім того, противник продовжує зосереджувати зусилля на повній окупації Донецької області та утриманні захоплених територій, а також зриві активних дій Сил оборони на окремих напрямках.
Ворог обстрілює позиції наших військ вздовж лінії зіткнення, веде повітряну розвідку. Від ворожих ударів постраждало понад 20 населених пунктів. Серед них – Краматорськ, Бахмут, Кривий Ріг, Дніпро, Миколаїв, Нікополь, Павлівка, Високопілля, Мирне. Також в результаті удару по Зеленодольській ТЕС постраждало понад 10 цивільних.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 218-ту добу.
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