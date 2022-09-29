Вересень, 29 в 19:36

Російське керівництво намагається відновити підрозділи, які зазнали втрат на фронті. Для цього в так званій ДНР проводять призов ув’язнених.

Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України.

За їхніми даними, Росія використовує будь-які методи для відновлення втрат. Тому на окупованій частині Донецької області так звана місцева влада проводить призов та підготовку ще 250 в’язнів.

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– На тимчасово окупованій території Донецької області так звана місцева влада проводить призов та підготовку ще 250 в’язнів. Вони найближчими днями будуть направлені на доукомплектування підрозділів, що перебувають на передових позиціях, – зазначили у Генштабі.

Крім того, противник продовжує зосереджувати зусилля на повній окупації Донецької області та утриманні захоплених територій, а також зриві активних дій Сил оборони на окремих напрямках.

Ворог обстрілює позиції наших військ вздовж лінії зіткнення, веде повітряну розвідку. Від ворожих ударів постраждало понад 20 населених пунктів. Серед них – Краматорськ, Бахмут, Кривий Ріг, Дніпро, Миколаїв, Нікополь, Павлівка, Високопілля, Мирне. Також в результаті удару по Зеленодольській ТЕС постраждало понад 10 цивільних.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 218-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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