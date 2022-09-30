Вересень, 29 в 22:33

Сполучені Штати Америки реалістично ставляться до перспективи вступу України до НАТО, однак в організації поки що немає єдності щодо цього.

Про це заявила посол України в США Оксана Маркарова.

– На сьогодні я не можу назвати Сполучені Штати скептиками, я можу назвати їх реалістами. США підтримують Україну в наших євроатлантичних прагненнях, але США дуже цінують трансатлантичну єдність. Тому, розуміючи, що немає єдності й немає стовідсоткових голосів, займали таку позицію, як вони займали, – зазначила вона.

За словами Маркарової, якщо Україна буде далі працювати з усіма своїми партнерами, вступ рано чи пізно відбудеться.

Зараз дивляться

– Я думаю, що ці 215 днів (війни, – Ред.) показали, що саме Україна може дати НАТО. Нам є дуже багато чого запропонувати блоку НАТО, – додала посол.

Нещодавно в НАТО заявили, що вони продовжать підтримувати Україну, проти якої веде повномасштабну війну РФ, з настанням зими.

Джерело: Європейська правда