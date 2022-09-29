Вересень, 29 в 0:13

Бойові можливості Збройних сил України стрімко зростають попри погрози РФ знищити критичну інфраструктуру, мобілізацію та застосування дронів іранського виробництва.

Про це повідомив радник Офісу президента Олексій Арестович під час ефіру на Фейгін Live.

– Україні постачають артилерійські боєприпаси, ППО, це до питання, що росіяни погрожують знищити критичну інфраструктуру. Зараз прямо сказано, що прийшли ППО. І ще будуть заїжджати. Вже німецькі IRIS-T прийшли і ми посилюємо якісно ППО, – зазначив він.

Крім того, що Україна продовжує посилювати протиповітряну систему оборони, також вже є реакція на застосування РФ іранських дронів Shahed-136.

Зараз дивляться

– На іранські дрони – відреагували, питанню два тижні. На поповнення відреагували 18 HIMARS. Це подвоєння складу. Артилерійські снаряди ще підкидують, щоб не було дефіциту, – каже Арестович.

Радник ОП також наголосив, що проти посилених бойових можливостей ЗСУ військове керівництво Росії збирається перекидувати на фронт мобілізовану армію без підготовки.

Нагадаємо, що США нададуть Україні додаткове озброєння на $1,1 млрд у рамках нового пакету військової допомоги. Зокрема, українські військові отримають РСЗВ HIMARS.

Також українські захисники активно збивають дрони-камікадзе іранського виробництва. Так, РФ випустила по південних областях України щонайменше 32 безпілотники, 22 з них – знищили.