Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Україна

Вибухи у Запоріжжі вдруге за день: що відомо

Ілля Нежигай, редактор стрічки
Підтверджено
Вибух

У Запоріжжі пролунали вибухи.

Перед цим у Запорізькій області була оголошена повітряна тривога.

Місцеві Telegram канали повідомляють про щонайменше два вибухи та пишуть про можливу роботу ППО.

Зараз дивляться

Водночас інші спільноти повідомляють про ворожі “прильоти”, втім підтверджень наразі немає.

Згодом очільник Запорізької ОВА Олександр Старух підтвердив обстріл міста.

– Ворог атакує обласний центр. Гучний гуркіт – це працює протиповітряна оборона! В межах Запоріжжя прильотів наразі немає. Є ризик повторних атак, – повідомив він.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка