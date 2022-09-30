Вибухи у Запоріжжі вдруге за день: що відомо
Підтверджено
У Запоріжжі пролунали вибухи.
Перед цим у Запорізькій області була оголошена повітряна тривога.
Місцеві Telegram канали повідомляють про щонайменше два вибухи та пишуть про можливу роботу ППО.
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Водночас інші спільноти повідомляють про ворожі “прильоти”, втім підтверджень наразі немає.
Згодом очільник Запорізької ОВА Олександр Старух підтвердив обстріл міста.
– Ворог атакує обласний центр. Гучний гуркіт – це працює протиповітряна оборона! В межах Запоріжжя прильотів наразі немає. Є ризик повторних атак, – повідомив він.