Вересень, 29 в 23:00

У Запоріжжі пролунали вибухи.

Перед цим у Запорізькій області була оголошена повітряна тривога.

Місцеві Telegram канали повідомляють про щонайменше два вибухи та пишуть про можливу роботу ППО.

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Водночас інші спільноти повідомляють про ворожі “прильоти”, втім підтверджень наразі немає.

Згодом очільник Запорізької ОВА Олександр Старух підтвердив обстріл міста.