Вересень, 29 в 21:49

Домовленість України та США про незастосування американської зброї для ударів по території Росії стосується тільки реактивних артилерійських систем HIMARS, а не всіх типів поставленого озброєння.

Про це повідомила посол України у Сполучених Штатах Оксана Маркарова в інтерв’ю одному з видань.

Раніше міністр оборони Олексій Резніков заявив про зобов’язання України не використовувати західне озброєння для ударів по території Росії. Вона уточнила, що це стосується саме HIMARS.

Зараз дивляться

– У нас є домовленості зі Сполученими штатами, що ми не будемо використовувати зброю, надану нам США і партнерами, по території Російської Федерації. Але якщо ми сьогодні говоримо про деокупацію тимчасово окупованих територій України, де знаходиться ворог, то, відповідно, у нас таких обмежень нема, – заявляв міністр.

28 вересня Білий дім оголосив про новий пакет військової допомоги для України у розмірі $1,1 млрд, куди увійдуть нові системи РСЗВ HIMARS, а також інше озброєння та техніка.

Джерело: Європейська правда