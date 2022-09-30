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Факти / Україна

Заборона на удари по РФ стосується тільки HIMARS зі США – Маркарова

Ольга Тетеріна, редакторка стрічки
Заборона на удари по РФ стосується тільки HIMARS зі США – Маркарова
Фото: Генштаб ЗСУ

Домовленість України та США про незастосування американської зброї для ударів по території Росії стосується тільки реактивних артилерійських систем HIMARS, а не всіх типів поставленого озброєння.

Про це повідомила посол України у Сполучених Штатах Оксана Маркарова в інтерв’ю одному з видань.

Раніше міністр оборони Олексій Резніков заявив про зобов’язання України не використовувати західне озброєння для ударів по території Росії. Вона уточнила, що це стосується саме HIMARS.

Зараз дивляться

– У нас є домовленості зі Сполученими штатами, що ми не будемо використовувати зброю, надану нам США і партнерами, по території Російської Федерації. Але якщо ми сьогодні говоримо про деокупацію тимчасово окупованих територій України, де знаходиться ворог, то, відповідно, у нас таких обмежень нема, – заявляв міністр.

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Джерело: Європейська правда

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